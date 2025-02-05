Дания существенно изменит правила прохода нефтетанкеров из России

Дания существенно поменяет правила прохода танкеров, перевозящих нефть из России. Будет усилен контроль за судами в порту Скаген-Ред, которые не считаются вышедшими в мирное плавание. Ужесточение правил должно способствовать безопасности окружающей среды и защите моряков, говорится в сообщении морского управления скандинавской страны.

Проверки необходимо усилить в ответ на активность старых судов, которые перевозят нефть через датские проливы. Они создают повышенные риски для морского пространства, указано в пресс-релизе. «Кроме того, из существующих методов отбора судов для контроля государством порта следует, что танкеры имеют особенно высокий профиль риска, а это означает, что этому типу судов отдается более высокий приоритет при отборе для контроля, чем другим типам судов»,— уточнили в управлении.

В июне 2024 года стало известно, что Дания рассматривает варианты блокировки судов с нефтяным сырьем из России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, проходящие через датские проливы старые танкеры угрожают экологии. На Балтийское море приходится от трети до половины объема российского экспорта нефти.

Датские проливы — основной морской путь, соединяющий Балтику с Мировым океаном. Для России они являются важным маршрутом экспорта нефти из портов Усть-Луга и Приморск.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Из-за острова на баррель».