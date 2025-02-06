Доля банков с сайтами-двойниками сократилась в 2024 году

По итогам 2024 года фишинговые сайты нашлись у 80% банков — лидеров клиентского рейтинга (рассчитывается на основании отзывов пользователей), следует из данных компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. В 2023 году этот показатель был больше на 10 п. п.

Количество фишинговых двойников у каждого банка зависит от его популярности, а также ряда других факторов, поясняют в компании. В ряде случаев преступники за месяц создавали несколько сотен поддельных ресурсов одной организации.

Сокращение доли банков с такими «двойниками» связано с активной работой по выявлению и блокировке подобных сайтов. «Банки за этим тщательно следят, в том числе с помощью решений класса Digital Risk Protection (DRP), которые мониторят появление доменов, мимикрирующих под бренд. Как только такой домен появляется, подается заявление на его блокировку»,— поясняют в BI.ZONE.

В целом по итогам 2024 года финсектор вошел в число самых атакуемых отраслей, заняв второе место,— на него пришлось 13% всех атак, следует из данных компании. Первое место заняли государственные организации с долей 15%.

Юлия Пославская