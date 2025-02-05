Ракетой по радару с крыльями

Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному сроку. По версии следствия, в феврале 2024 года Дзяман отдал приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. Погибли десять человек. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно признал полковника ВСУ Николая Дзямана виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Дзяману назначен пожизненный срок в исправительной колонии особого режима, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

По версии следствия, 23 февраля 2024 года Николай Дзяман отдал своим подчиненным приказ уничтожить российский комплекс радиолокационного дозора и управления ВКС РФ («летающий радар» А-50У). В самолет, патрулировавший воздушное пространство над Краснодарским краем, попала ракета, погибли десять членов экипажа.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте, повлекшем гибель людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Хамовнический райсуд Москвы вынес решение о заочном аресте полковника Николая Дзямана, командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. В материалах дела отмечалось, что полковник отдал приказ об уничтожении воздушного судна, осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит над Россией.

Следствием также установлено, что информацию о самолете передал житель Ялты, который выступал против проведения специальной военной операции и сотрудничал со спецслужбами Украины.

Он в январе 2024 года приехал в Сочи и находился недалеко от аэропорта. В какой-то момент он увидел, что с территории аэропорта взлетает военный самолет — «летающий радар», то есть комплекс радиолокационного дозора, предназначенный для отслеживания объектов в воздушном пространстве и на земле. Злоумышленник передал своим кураторам из украинских спецслужб данные о точном месте и времени вылета «летающего радара» из Сочи.

Процесс в отношении жителя Ялты также проходил в закрытом режиме. В декабре 2024 года Краснодарский краевой суд признал его виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Мария Иванова