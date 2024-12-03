За «летающим радаром» подглядывал шпион

В Краснодаре завершился судебный процесс по делу о государственной измене, за которую подсудимый был приговорен к 14 годам лишения свободы. В январе 2024 года злоумышленник передал спецслужбам Украины сведения о вылете из аэропорта Сочи российского комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС РФ («летающий радар»), рассчитывая, что эти данные помогут ВСУ сбить самолет. В феврале этого года в самолет — «летающий радар» А-50У, патрулировавший воздушное пространство над Краснодарским краем, попала ракета, погибли десять членов экипажа. В совершении этого преступления подозревается полковник Николай Дзяман, командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд признал жителя Ялты виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Судом установлено, что гражданин, данные которого не называются, выступал против проведения специальной военной операции и в связи с этим согласился сотрудничать со спецслужбами Украины. В январе 2024 года злоумышленник приехал в Сочи и находился недалеко от аэропорта. В какой-то момент он увидел, что с территории аэропорта взлетает военный самолет — «летающий радар», то есть комплекс радиолокационного дозора, предназначенный для отслеживания объектов в воздушном пространстве и на земле. Желая, чтобы силы ВСУ сбили российский военный самолет, говорится в материалах дела, фигурант передал своим кураторам из украинских спецслужб данные о точном месте и времени вылета «летающего радара» из Сочи. Какие последствия имели эти действия, в суде не сообщают, процесс в отношении жителя Ялты проходил в закрытом режиме.

Как сообщал “Ъ”, самолет воздушно-космических сил РФ А-50У («летающий радар») был сбит 23 февраля 2024 года над территорией Краснодарского края, погибли десять членов экипажа. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте, повлекшем гибель людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Хамовнический райсуд Москвы вынес решение о заочном аресте полковника Николая Дзямана, командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. По версии следствия, полковник Дзяман, осознавая, что воздушное судно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит над Россией, отдал подчиненным приказ атаковать самолет. Возможно, расследуя теракт, силовики и вышли на фигуранта из Ялты.

Анна Перова, Краснодар; Сергей Немов