Нижегородской верфи отказали по-европейски

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать иск верфи «Красное Сормово» к финской Wartsila Solutions Oy о взыскании €3,4 млн за непоставленные двигатели для сухогрузов RSD59. Договоры поставки не были исполнены из-за антироссийских санкций, которые, по мнению ответчика, не препятствуют разбирательству в арбитражах Евросоюза. С Wartsila Solutions судятся еще пять российских верфей ОСК, которым также предложили урегулировать разногласия в Стокгольме или Женеве, но ответчику было отказано. Даже если нижегородская верфь выиграет спор, взыскать деньги с зарубежного поставщика будет сложно: решения российских судов иностранные государства не признают. Тем временем финские двигатели верфь заменила китайскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородскому заводу «Красное Сормово» предложили судиться с поставщиком двигателей в европейких судах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородскому заводу «Красное Сормово» предложили судиться с поставщиком двигателей в европейких судах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде Нижегородской области началось разбирательство по иску верфи «Красное Сормово» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) к финской Wartsila Solutions Oy. Судостроительный завод потребовал от ответчика выплатить €3,4 млн по двум контрактам на поставку двигателей, подписанным в 2019 и 2020 годах. «Красное Сормово» заплатило поставщику 1 млн и 2,4 млн евро соответственно, однако оборудование поставлено не было, и завод решил взыскать задолженность с ответчика.

С началом российской спецоперации на Украине в 2022 году нижегородскую верфь наряду с другими предприятиями включили в санкционные списки США и Евросоюза, были заблокированы поставки продукции иностранных производителей в Россию.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за этого «Красное Сормово» не получило двигатели для сухогрузов RSD59, строящихся для ГТЛК: четыре таких судна в 2023 году простаивали на стапелях.

Кроме того, санкции сдвинули сдачу компании серии из 11 сухогрузов, заказанных в 2021 году: в 2022–2023 годах верфь построила и с опозданием сдала пять судов. Сместились и сроки сдачи первых десяти из 34 RSD59 для ГТЛК по контракту 2023 года из-за проблем с поставками оборудования.

При этом «Красное Сормово» избежало штрафа от заказчика на 600 млн руб. за просрочку: суд решил, что требования ГТЛК несоразмерны и сократил неустойку до 418 тыс. руб. На достройку судов верфь вынуждена была брать кредиты на 3,6 млрд руб.

На судебном заседании выяснилось, что Wartsila предложила разобраться с иском «Красного Сормова» в европейских судах, ссылаясь на стандартные доводы во всех своих разбирательствах с российскими верфями. Wartsila судилась еще с пятью российскими верфями из-за срыва поставок оборудования и предлагала урегулировать спор в Женеве, Стокгольме или Хельсинки, следует из материалов арбитражных дел, опубликованных в судебной картотеке. Так, в споре с Балтийским заводом и Северной верфью ОСК ответчик настаивал, что один из пунктов контракта содержит соглашение о разрешении спора в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, в разбирательстве с Невским заводом – в Женеве.

Антироссийские санкции Wartsila назвала форс-мажором и основанием для приостановки обязательств по договорам.

При этом санкции Евросоюза не ограничивают права истцов на разбирательство в международных арбитражных судах, подчеркнули ответчики, сославшись на правовое регулирование в ЕС. Во всех случаях и в споре с нижегородской верфью они просили арбитражные суды оставить иски заказчиков без рассмотрения. Однако арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти им отказал, разъяснив, что в условиях санкций в зарубежных судах права истца на судебную защиту не могут быть обеспечены, как и справедливое и беспристрастное рассмотрение спора. Иски верфей ОСК были удовлетворены.

Ходатайство Wartsila о рассмотрении дела в ЕС вместо нижегородского арбитража пока не рассмотрено. Представитель «Красного Сормова» сообщил суду о проблемах с подготовкой отзыва на просьбу финского поставщика перенести разбирательство за границу. Заминка возникла с переводом позиции верфи: занимавшийся этим специалист недавно уволился, и документы не успели подготовить. Просьбу Wartsila оставить дело без рассмотрения истец попросил отклонить.

«Ответчик говорит, что ничего не мешает нам обратиться в иностранный суд. Однако даже оплатить пошлину мы физически не сможем, поскольку расчеты с нашим предприятием запрещены из-за санкций. Для этих случаев и установлена возможность вести разбирательства в российских судах. При этом ответчики ссылаются на судебную практику и пишут, что у представителей нижегородской верфи отсутствуют неудобства с пересечением границы и отправкой документации»,— подчеркнул представитель верфи.

Юрист добавил, что проблемы могут возникнуть с исполнением решения суда, если спор завершится в пользу нижегородского завода. Ранее опрошенные «Ъ-Приволжье» эксперты, комментируя похожие споры, отмечали, что взыскать с иностранных ответчиков присужденные суммы практически невозможно: зарубежные суды не исполняют решения российских.

Разбирательство по делу продолжится в марте, одновременно «Красное Сормово» судится с другими западными поставщиками D-I Davit International-hische Gmbh и Yanmar Europ B.V. и Schottel. Импортные детали верфь постепенно замещает российскими и китайскими аналогами. В частности, RSD59 начали комплектовать двигателями китайского производства.

Роман Рыскаль