«Светофор» гаснет

На рынке продуктового ритейла грядут изменения. Торговая сеть «Светофор» может лишиться лидерства из-за проблем с Роспотребнадзором. Служба через суд добилась временного закрытия четырех точек в Москве из-за нарушения санитарных правил. Под угрозой приостановки работы на 60-90 суток как минимум половина магазинов сети в столице, пишут «Ведомости». Все это выльется в серьезные проблемы для «Светофора», которому становится все сложнее бороться с конкурентами, прогнозируют аналитики. Кроме того, сети приходится отбиваться от претензий поставщиков. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первый «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году. В нем не было полок и прилавков, товар продавали из коробок и с деревянных палет. Бизнес-модель жесткого дискаунтера позволила компании попасть в пятерку крупнейших ритейлеров страны, а в прошлом году Forbes оценил состояние ее основателя Сергея Шнайдера почти в $1,5 млрд. Тогда же к сети возникли претензии в нарушении санитарных норм. По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова в январе начались внеплановые проверки, которые вылились в закрытие четырех магазинов в Москве и еще двух в Татарстане и Удмуртии. санитарная служба нашла в магазинах килограммы просрочки, тараканов и грызунов, как живых, так и мертвых.

И время для закрытия не самое удачное, говорит независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов: «Сейчас рынок поднимается, начинается сезонная "разморозка" продаж, замершая после Нового года. Ближайшие три месяца будет подъем. Люди же не будут ждать, когда заработает "Светофор". Он сделал магазины циничные по выкладке, по навигации, работая не столько на марже, сколько на объеме, и оказался в опасной зоне со стороны конкурентов. То, что тут появились санэпидемстанции, это еще надо разобраться. Для игрока, который не первый год на рынке, какая-то странная ситуация».

Как заявил «Ведомостям» депутат Госдумы Сергей Лисовский, который и был инициатором проверки «Светофора», полностью она должна завершится в феврале, когда Роспотребнадзор проинспектирует все магазины сети. Для компании не составит труда подготовиться к визитам санитарной службы, но это потребует дополнительных вложений. А если прибавить издержки из-за временного закрытия точек, потери могут оказаться заметными, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Будут определенные потери в обороте, объемы пока оценить сложно, то есть непонятно, сколько магазинов закроется. Ясно, что по итогам первого квартала 2025 года сменится лидер среди жестких дискаунтеров, крупнейшим оператором станет входящая в состав X5 Group торговая сеть "Чижик", и там, учитывая текущую ситуацию, с достаточно высокой вероятностью в этом году "ВкусВилл" сможет опередить "Светофор" в рейтинге крупнейших игроков».

Еще в 2024 году СМИ сообщали, что «Светофор» сокращает количество магазинов по всей стране из-за того, что компании все сложнее бороться с конкурентами. Но помимо прочего депутаты обвиняют сеть в нарушении закона о торговле. По нему ритейлеры не могут, например, возвращать поставщикам непроданную продукцию. Однако «Светофор» закупает ее через аффилированные склады, а те в свою очередь не подпадают под действие закона. Впрочем, давление со стороны Роспотребнадзора вряд ли повлияет на политику «Светофора». Так считает независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин: «В этой политике их преимущество, хотя они, конечно, не совсем законные, но тем не менее это дает как раз возможность держать цену на отдельные позиции ниже рынка.

Другое дело, что опять же такая модель работы через несколько лет сама исчезнет с распространением маркетплейсов, которые дают все то же самое с гораздо более удобным и понятным сервисом. "Светофор" с Роспотребнадзором или без Роспотребнадзора, наверное, уже приходит к какому-то своему финалу именно в том формате, в котором мы его знаем».

К слову, в прошлом году «Светофор» впервые за много лет ушел в минус. За девять месяцев 2024-го выручка компании упала более чем на 2% до 286 млрд руб. И это единственная сеть из десятки крупнейших ритейлеров, показавшая негативный результат.

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Владислав Викторов