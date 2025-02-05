Путин пообещал 155-й бригаде морского флота присвоить наименование «Курская»

Президент России Владимир Путин заявил, что 155-я бригада Тихоокеанского морского флота, получит наименование «Курская». Бригада сейчас воюет в Курской области.

Бойцы соединения, как рассказал главе государства врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сами попросили присвоить ему это наименование. Господин Путин в просьбе не отказал. «Безусловно, если тем более от них исходит, безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для родины»,— сказал он.

Господин Хинштейн и Владимир Путин на встрече также обсудили, как сражаются боевые соединения на курском направлении. «Круто, грамотно, дерзко»,— описал президент бои, в которых участвует 155-я бригада. «Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены»,— сказал Владимир Путин.

До этого бойцы из 155-й бригады подарили ему копию своего боевого знамени. Президент принес ее на «Итоги года», похвалив военных.