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Коммерсантъ FM
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Оплачена операция Никите Левковскому

31 января на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Калининград» мы рассказали историю 17-летнего Никиты Левковского из Калининградской области («Второе дыхание», Наталья Волкова). У мальчика правосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация быстро прогрессирует, консервативное лечение не помогает. Спасти Никиту можно с помощью операции по технологии VBT (Vertebral Body Tethering), когда вместо жесткой конструкции используют гибкий шнур-корд, сохраняющей подвижность позвоночника. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 052 209 руб.) собрана. Родители Никиты благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Никита Летковский

Никита Летковский

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Никита Летковский

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 31 января 9508 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Калининград», «Калуга», «Тамбов», «Югория», и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 18 компаний исчерпывающе помогли 25 детям, собрано 81 044 367 руб.

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