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Электростанция и энергоблок в Эстонии вышли из строя перед отключением от БРЭЛЛ

Электростанция Auvere и шестой энергоблок тепловой станции в Нарве вышли из строя перед отключением Эстонии от общей энергосистемы БРЭЛЛ (энергокольцо Белоруссия—Россия—Эстония—Латвия—Литва), сообщает портал Delfi.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Auvere не работает уже пять дней из-за поломки котла. В этот же день Eesti Energia сообщила о выходе из строя шестого энергоблока Эстонской тепловой электростанции в Нарве. По данным компании, шестой блок планируется запустить 6 февраля в соответствии с ремонтным планом.

8 февраля Эстония, Латвия и Литва отключатся от Единой энергетической системы России. Синхронизация энергосистем стран Балтии с европейскими произойдет 9 февраля. Страны анонсировали выход из BRELL в июле 2024 года. Соглашение было подписано в 2001 году.

Подробнее — в материале «НАТО взялось за кабель».

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