Путин вывел флот и авиацию из подчинения военным округам

Президент России Владимир Путин обновил структуру военных округов. Войсковые объединения перестали быть межвидовыми — это значит, что из подчинения военным округам вышли Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-космические силы (ВКС). В то же время к военным округам в подчинение переходят органы военной полиции.

Указ вносит изменения в распоряжение президента от 19 апреля 2017 г. №177 «Об утверждении положения о военном округе». Изменения добавляют к задачам военного округа «работу, связанную с поступлением граждан в мобилизационный людской резерв вооруженных сил». Также помимо прочего президент преобразовал военно-административные объединенные стратегические командования военных округов в управления.

Внести изменения предлагало Минобороны в июне 2024 года. В ведомстве объясняли, что это поможет оптимизировать структуру управления российской армии. Проект был подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ.