Замгубернатор Ростовской области подозревается в получении 27 млн взятки

Задержанный в конце ноября заместитель губернатора Ростовской области (он же министр транспорта) Виталий Кушнарев стал фигурантом уголовного дела о взятке. Информацию «Ъ-Ростов» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чиновник якобы получил 27 млн руб. , что подтверждается видеозаписью. Съемка велась сотрудниками ФСБ.

По данным RO.TODAY, Виталий Кушнарев получил взятку от некоего бизнесмена «за общее покровительство». Со ссылкой на источник издание отмечает, что вероятно ФСБ давно разрабатывало чиновника, но разрешение на возбуждение дела было получено только после ухода Василия Голубева с должности губернатора.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ходе обысков у Виталия Кушнарева был изъят пистолет Colt.

В мае этого года экс-глава администрации Ростова Виталий Кушнарев, являвшийся на тот момент депутатом Государственной Думы РФ, занял пост министра транспорта Ростовской области. Господин Кушнарев сам попросил сложить с него депутатские полномочия в письменном заявлении. Депутатские полномочия господина Кушнарева прекращены с 27 мая 2024 года в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта.Виталий Кушнарев в 2016–2019 годах возглавлял администрацию Ростова-на-Дону. В сентябре 2021 года он избрался в Госдуму восьмого созыва по одномандатному округу.

Виталий Кушнарев родился в 1975 году в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области. В Новочеркасском государственном техническом университете получил специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки». С 1998 был чиновником в Белой Калитве. С 2010 года — помощник губернатора Ростовской области. С 2011 года — заместитель руководителя аппарата губернатора Ростовской области. С 2014 года — министр транспорта Ростовской области. В 2013 году окончил ЮФУ и получил квалификацию юриста. Главой администрации Ростова Виталий Кушнарев стал 7 ноября 2016 года.

Сергей Иванов