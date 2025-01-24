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Первый в мире вертопорт начали тестировать на площадке «Радар ММС» в Петербурге

Глава Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Николай Ряшин заявил, что в Петербурге начали опытную эксплуатацию вертопорта на площадке компании «Радар ММС», сообщают «Известия».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Ряшина, эта автоматизированная станция для зарядки батарей и запуска БПЛА вертолетного типа не имеет аналогов в мире. Технология позволяет запускать беспилотник на миссию в автономном режиме, без присутствия оператора.

Работает схема следующим образом. В нужный день и время дронопорт открывается, из него вылетает БПЛА и реализует, например, мониторинговую задачу. Следом он возвращается обратно и встает на зарядку. Собранные данные беспилотник передает на сервер и готовится к следующему вылету.

Эксперты считают, что дронопорт, разработанный компаниями «Радар ММС» и «Русдронопорт», пригодится для сбора данных на сельскохозяйственных землях, в области энергетики, охраны и контроля территорий. Также они будут полезны для спасателей, которые ищут пропавших людей или, например, место крушения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что разработанный «Радар ММС» беспилотник ВТ-440м получил сертификат летной годности от Росавиации. Максимальная взлетная масса воздушного судна увеличилась до полутонны, что позволяет расширить спектр перевозимых грузов.

Андрей Маркелов

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