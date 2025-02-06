Остаться в живых

Аномально теплая зима благополучно сказалась на состоянии озимых посевов в регионах Черноземья. Из-за осенней засухи они были ослаблены, но мягкая погода не дала им погибнуть, рассказали в правительствах регионов Черноземья. Эксперты опасаются, что предстоящие морозы могут негативно повлиять на посевы, но «выпавший снег должен защитить растения». Кроме того, он повысит запасы влаги и снизит риск засухи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплая зима благополучно сказалась на состоянии озимых посевов в регионах Черноземья, но предстоящие морозы могут негативно на них повлиять

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Теплая зима благополучно сказалась на состоянии озимых посевов в регионах Черноземья, но предстоящие морозы могут негативно на них повлиять

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Необычно теплые декабрь и январь позволили ослабленным осенней засухой сельскохозяйственным культурам выжить, рассказали «Ъ-Черноземье» в правительствах регионов Черноземья. Кое-где в конце января посевы даже начали вегетировать. Тем не менее риск их гибели сохраняется. Прежде всего, он связан с предстоящими морозами и нехваткой влаги.

Как сообщили в правительстве Воронежской области, в регионе озимыми культурами засеяны 682 тыс. га. 661 тыс. га заняла пшеница, 12 тыс. га — рожь, 4,9 тыс. га — ячмень, 3,6 тыс. га — тритикале. В связи с засушливыми погодными условиями осенью не удалось получить своевременные всходы.

К началу октября семена, пролежавшие в почве почти месяц, даже не набухли. Лишь во второй половине октября после осадков и хорошего увлажнения посевного слоя семена начали прорастать. На начало декабря на большей части площади посева (до 80%) были получены всходы. На оставшихся 20% растения находились в стадии прорастания и начала всходов.

«Это существенно увеличивает риски, требует постоянного мониторинга в течение зимы вплоть до начала активной весенней вегетации,— отметили в облправительстве.— При погодных условиях в пределах зимних климатических норм есть все основания прогнозировать, что такие озимые сохранят высокую жизнеспособность».

Зима в регионе оказалась необычайно мягкой. В декабре температура воздуха не опускалась ниже –6°С, а почвы на глубине 3—5 см — ниже –0,4°С. В январе воздух не охлаждался ниже –4°С, температура почвы была положительной. К началу второй половины января посевы были жизнеспособны.

В Курской области озимые этой осенью посеяли на площади в 351 тыс. га. 47 тыс. га занял рапс, 304 тыс. га — зерновые. В региональном минсельхозе рассказали, что мониторинг состояния посевов планируется провести в феврале–марте, и предварительных комментариев не дали.

В липецком региональном правительстве сообщили, что доля озимых в плохом состоянии в конце января составляла 10%. Всего в регионе озимые культуры заняли 340 тыс. га. «На сегодня теплая зимняя погода существенного влияния на состояние озимых культур не оказывает. Растения находятся в состоянии покоя, поскольку еще не установились стойкие положительные температуры для наступления вегетации. Критический период для растений — выход из зимовки весной. На данное время состояние посевов не вызывает опасений»,— сообщили в облправительстве. Прогноз производства зерновых в 2025 году составляет 3,5 млн т — примерно на уровне прошлого года.

В Орловской области, где озимые заняли 425,9 тыс. га, 9,2% посевов зерновых начали зимовку в плохом состоянии, но там тоже планируют получить урожай не ниже прошлогоднего. «Вегетация растений еще не возобновилась, при наступлении положительных температур можно будет делать выводы о состоянии посевов озимых культур. В текущем году планируется получить валовой сбор зерновых не меньше, чем в предыдущем. На данное время состояние посевов не вызывает опасений»,— рассказали в департаменте сельского хозяйства региона.

В Тамбовской области озимые заняли 367,9 тыс. га, в том числе пшеница — 362,3 тыс. га, рапс — 1,7 тыс. га, рожь — 1,8 тыс. га, тритикале — 2,2 тыс. га. Агрономическими службами муниципальных образований организован еженедельный мониторинг — отмечается низкая всхожесть, которая предполагает риск гибели в период зимовки. По данным визуального наблюдения ФГБУ «Россельхозцентр», в конце января 80% посевов находились в хорошем состоянии, 14% — в удовлетворительном состоянии, 6% — в плохом. Как рассказали в облправительстве, администрациям муниципальных округов и сельхозтоваропроизводителям рекомендовано подготовить запас семян и минеральных удобрений для возможного пересева. Всего в 2025 году планируется произвести около 4,3 млн т зерна — немногим больше, чем в прошлом.

В Белгородской области озимыми было засеяно 372,7 тыс. га. Как сообщили в облправительстве, 27 января в плохом состоянии находились 7,6 тыс. га, или 2% посевов. «В целом запас сахаров в растениях еще находится на достаточном уровне для успешной перезимовки при условии наступления благоприятной погоды в зимне-весенний период»,— рассказали представители областной власти. Прогноз сбора зерновых в регионе — 3,2 млн т (к середине ноября 2024 года было намолочено 2,3 млн т зерна).

Аналитический центр «Совэкон» прогнозирует производство российской пшеницы на уровне 78,7 млн т против прошлогодних 82,4 млн т. «Аномально теплая погода пока не создает существенных проблем для посевов, однако связанные с ней риски постепенно растут,— отмечает директор центра Андрей Сизов.— Заморозки в период вегетации или при отсутствии снежного покрова представляют серьезную угрозу для озимых культур и могут стать причиной их гибели. Таяние снега приводит к образованию ледяной корки, что в последние годы наносило значительный урон. Растения ушли в зиму в состоянии значительно хуже нормы».

В целом по России, по оценке «Совэкона», доля посевов в плохом состоянии составляет около 37%, что стало самым высоким показателем за последние 20 лет. Любое серьезное похолодание может привести к существенной гибели озимых.

«Осенью озимые культуры были посеяны с нарушением агротехнических сроков, поэтому значительная часть только наклюнулась,— говорит профессор Воронежского агроуниверситета Владимир Шевченко.— В отличие от осеннего, весеннее кущение даже при благо-

приятных погодных условиях всегда слабое, отсюда и низкая продуктивность. Так что в этом году нечего и думать о рекордах, в том числе в экспорте. Едва наклюнувшиеся растения еще живут за счет запасов эндосперма — питательного вещества в зерне. Положительные температуры привели к росту растений — используются последние сахара, а ведь они выполняют защитную функцию. И когда в прогнозе погоды появилась цифра –12°С, я предположил, что дело плохо. При нормальном развитии и хорошем снежном покрове озимые могут начать вымерзать при –16°С, а аборигенные сорта Черноземья — даже при –20°С. В связи с потеплением климата основная часть посевов сегодня приходится на более продуктивные краснодарские сорта, для которых этот предел на 3—5°С выше».

Надежду на улучшение ситуации подарил выпавший снег. «Теперь даже если температура несколько дней будет держаться на отметке –16°С, бояться нечего. Правда, при условии, что снег выпал везде в Черноземье»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье».

Впрочем, посевам грозит не только мороз, но и засуха. «Показатели по влаге ниже среднемноголетних,— отмечает ученый. — Конечно, нынешний снег их улучшит при таянье, тем более что почва еще не промерзла. Но синоптики обещают раннюю весну, а это почти синоним засухи. Что происходит? Очень быстро повышаются температуры, эндосперм исчерпан, инсоляция нарастает — растения начинают вегетировать, но корни — в почве, а там еще холодно, микрофлора еще не заработала. При повышенных температурах почва быстро пересыхает, вторичная корневая система может не образоваться. В результате даже посевы, которые, казалось бы, благополучно перезимовали, могут погибнуть. Поэтому окончательно судьба урожая будет понятна в конце марта — начале апреля».

Юрий Голубь