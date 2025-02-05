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Коммерсантъ FM
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ЦИАН получил публичный статус

Российская холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости ЦИАН получила публичный статус и преобразована в Международную компанию публичное акционерное общество (МКПАО), следует из выписки ЕГРЮЛ. Теперь компания носит название МКПАО «Циан Технолоджи Лтд». Изменения были внесены 4 февраля.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В конце января ЦБ принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций компании «Циан» для получения ей публичного статуса. Речь идет об акциях МКПАО «Циан Технолоджи Лтд» (сокращенное название — «Циан»).

В декабре прошлого года ЦИАН осуществил реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd завладела 69,94% кипрской Cian Plc. Сделку совершили через обмен ценных бумаг. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией и, перенеся юрлицо в специальный административный район (САР) Калининградской области, продолжила работать как МКАО «Циан».

Тогда же ЦИАН анонсировал, что после получения публичного статуса планирует начать торги на Мосбирже и выплатить первые в истории дивиденды. Группа уже сформировала совет директоров и комитеты, необходимые для листинга на Мосбирже. Владельцы акций Cian получат публичное предложение об обмене бумаг на акции МКАО.

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