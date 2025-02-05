Компании из Москвы построят коттеджи и многоквартирные дома под Сысертью

Под Сысертью около села Черданцево (Свердловская область) планируют построить поселок по программе комплексного освоения территорий (КОТ), сообщили «Ъ-Урал» в службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ. На территории запланировано строительство пяти очередей многоквартирных, индивидуальных и блокированных жилых домов, детский сад, объект дополнительного образования на 1,5 тыс. мест, а также строительство коммерческой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Торги на право застройки территории выиграли два девелопера: ООО «Специализированный застройщик "Монолит Девелопмент"» (Москва) и ООО «Терра Ди Инканти» (Московская область, Подольск).

Градостроительный потенциал территории площадью 249 га будет составляет 268,6 тыс. кв. м. По условиям соглашения, 5% жилья инвесторы передадут «Дом.РФ» – это около 1,5 тыс. кв. м.

По данным издания 66.ru, на реализацию проекта выделено проектное финансирование в размере 16 млрд руб. Первый дом планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, а завершить строительство планируется в течение 10 лет.

Полина Щуцкая