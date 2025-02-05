Нижегородские власти торопятся оформить участки под гостиницы из-за льгот

В правительстве Нижегородской области поставлена задача срочно ускорить оформление документов для того, чтобы заявить от региона строительство 12-13 гостиниц на льготное кредитование по программе развития туризма. Этот вопрос обсуждали на совете по имущественным и земельным отношениям 5 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран эскиз гостиницы на площади Комсомольской в Нижнем Новгороде, который будут пересматривать

Фото: изображение с заседания совета по земле эскиз гостиницы на площади Комсомольской в Нижнем Новгороде, который будут пересматривать

Фото: изображение с заседания совета по земле

Глава минимущества Сергей Баринов сказал, что губернатором Глебом Никитиным поставлена тотальная задача «существенно сдвинуть сроки», чтобы успеть сформировать земельные участки и предоставить их до 20 февраля 2025 года. Для этого совету придется ряд прошлых решений изменить, чтобы передвинуть сроки издания распоряжений о масштабности проектов, «не учтя ряд мероприятий». Окончательный список участков обсудят сегодня вечером на совещании с замгубернатора Олегом Берковичем и министром туризма Сергеем Яковлевым.

Один из проектов обсудили сегодня. Проект ООО «ВИП Тур-проект» со строительства многопрофильного консультационно-диагностического центра на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде предлагают изменить на строительство гостиницы уровня три звезды с подземной стоянкой. Инвестору ранее одобрили заявку на участок площадью 2,86 тыс. кв.м. Компания сформировать участок под амбулаторно-поликлиническое обслуживание еще не успела. Он по-прежнему состоит из участка зоны дорог, неразграниченных земель и участка под гостиницу. Последний, площадью 2,5 тыс. кв. м, предлагают в ускоренном режиме предоставить тому же инвестору, чтобы он смог попасть в программу. Остальные изменения по территории будут проводить уже после. По словам господина Баринова, так делают не первый раз. Совет поддержал предложенное решение об изменении наименования проекта.

Исполняющая обязанности министра градразвития Дарья Шунаева сказала при этом, что представленный архитектурный облик гостиницы не согласуют, его надо будет выносить на архсовет. Сергей Баринов в ответ еще раз сказал, что все прочие согласования будут проводить уже после.

Ирина Швецова