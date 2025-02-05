Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства нападения нелегального мигранта на девушку в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил проверить дело о нападении мигранта на девушку за отказ познакомиться

Фото: пресс-служба президента РФ Бастрыкин поручил проверить дело о нападении мигранта на девушку за отказ познакомиться

Фото: пресс-служба президента РФ

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о том, что в Казани мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться. Отмечается, что нападавший находится в России нелегально.

И.о. руководителя следственного управления СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву поручено организовать проверку законности пребывания подозреваемого в России. Также будет рассмотрен вопрос о передаче уголовного дела, возбужденного по статье 116 УК РФ (побои), из МВД в производство следователей Следственного комитета.

Анар Зейналов