Бастрыкин предложил ввести ответственность за передачу ЭСП подставным лицам
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за передачу электронного средства платежа (ЭСП) подставным лицам. Данная инициатива позволит сократить утечку персональных данных в сети Интернет, уточнил господин Бастрыкин. Также глава СКР рассмотрел возможность признания криптовалюты имуществом.
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«Свыше тысячи преступлений (в 2024 году.— "Ъ") были направлены против самых доверчивых категорий граждан, а именно лиц пенсионного возраста, которые нуждаются в нашей особой правовой защите»,— отметил господин Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, следует принять комплексные меры, чтобы предотвратить утечку данных россиян из электронных информационных баз.
В число цифровых носителей информации входит и криптовалюта. Поэтому целесообразно признать ее имуществом, определить порядок ее конфискации и регламентировать арест после начала следствия, подчеркнул глава СКР.
По данным СКР, в 2024 году расследовано более 24 тыс. преступлений, совершенных с применением современных цифровых средств — это на 10% больше, чем в 2023 году. Две трети расследованных ведомством преступлений связаны с использованием интернет-ресурсов.
Подробнее об утечке данных и ответственности компаний — в материале «Ъ» «Бизнесу оборачивают штрафы».