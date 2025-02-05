Компания депутата Тимофеева хочет построить туркомплекс у Горьковского моря

Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области 4 февраля обсудил выделение участка под рекреационно-туристский круглогодичный комплекс «Белая речка» в деревне Иваново Городецкого округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Место строительства туристического комплекса «Белая речка» Фото: изображение с заседания совета по земле Эскизный проект туристического комплекса «Белая речка» Фото: изображение с заседания совета по земле Следующая фотография 1 / 2 Место строительства туристического комплекса «Белая речка» Фото: изображение с заседания совета по земле Эскизный проект туристического комплекса «Белая речка» Фото: изображение с заседания совета по земле

Компания, связанная с депутатом заксобрания Александром Тимофеевым, намерена за пять лет и 2,1 млрд руб. построить комплекс на участке площадью 75,6 тыс. кв.м.

Площадка затрагивает общественный пляж и находится около яхт-клуба «Белая речка», принадлежащего другому инвестору.

Минград не против выделения участка, если инвестор пройдет все согласования, в том числе по санитарно-защитной зоне яхт-клуба. Администрация Городецкого округа поддерживает проект при условии сохранения общественного доступа к берегу.

Однако выяснилось, что участок находится в охранной зоне трех стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды, принадлежащих Росгидромету. Объекты капитального строительства в таких зонах строить нельзя.

Глава минимущества Сергей Баринов сказал, что теперь надо разбираться с Росгидрометом и предложил дать положительное решение совета, чтобы у инвестора было основание вести переговоры.

Глава МСУ Александр Мудров тоже высказался в поддержку, так как гостиниц в Городце категорически не хватает. Замгубернатора Егор Поляков засомневался, что они там вообще есть. Господин Мудров подсказал, что есть три официальных гостиницы и масса нелегальных гостевых домов. Последними местные власти намерены всерьез заняться с точки зрения легальности на фоне введения туристического налога.

Егор Поляков резюмировал, что «ни одной приличной» гостиницы в Городце нет, поэтому заявку надо поддержать и пожелать инвестору удачи в согласованиях.

По данным Спарк-Интерфакс, ООО «Белая речка» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2023 году. Директор — Алексей Николаевич Чернов. Учредители — ООО «Арфа» (принадлежит Александру Алимпиевичу Тимофееву) и ООО «Феникс» (принадлежит Алексею Чернову).

Ирина Швецова