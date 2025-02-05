Бастрыкин предложил наказывать за сбыт наркотиков с 14 лет

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Сейчас с 14 лет наступает ответственность только по одной «наркотической» статье — о хищении и вымогательстве наркотиков (ст. 229 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности»,— сказал господин Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СКР (цитата по «РИА Новости»).

Идею главы СКР поддержал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Я считаю наркотики абсолютным злом. Предложение поддерживаю»,— сказал сенатор ТАСС.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в российском законодательстве отнесены к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 УК РФ). Достигшие 14 лет могут наказываться только по ст. 229 УК РФ. При этом по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков) ответственность наступает с 16 лет, как и по остальным статьям, связанным с оборотом наркотиков.

Полина Мотызлевская