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Подъемная сила

слово редактора

Венера ВольскаяЭтот номер посвящен прошлому, настоящему и будущему в пространстве вокруг нас. Как говорят психологи, важно позитивно воспринимать свое прошлое, в том числе через архитектуру и дизайн — ведь именно так мы узнаем наши корни, устанавливаем связь со своей «семьей», раскрываем свою индивидуальность.

Второй значимый элемент — направленность в будущее, те самые крылья, которые поднимут нас к новым вершинам.И, наконец, сосредоточенность на том, что можно сделать уже сейчас. Источник энергии для узнавания своих возможностей, новых сфер жизни, эмоций и людей.

В приложении к газете «Коммерсантъ» «Стиль. Эстетика жизни» эксперты рассказывают, ценна ли советская архитектура, приглашают за кулисы нового здания театра им. Г. Камала в Казани, «кристалла», устремленного в будущее. И наконец, знакомят с буднями создателей общественных пространств Татарстана.

Венера Вольская

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