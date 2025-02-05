Alphabet больше не обещает не использовать ИИ в военных целях

Google (принадлежит Alphabet) удалила из своих принципов разработки искусственного интеллекта обещание избегать использования технологии в потенциально опасных для человека приложениях. На отсутствие этого пункта обратило внимание агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Бывшая руководительница команды Google, отвечающей за этические принципы при разработке ИИ, Маргарет Митчел заявила, что отсутствие этого пункта не только перечеркивает всю проделанную командой работу, но, «что еще более проблематично, означает, что Google, вероятно, теперь будет работать над непосредственным внедрением технологий, которые могут убивать людей».

В самой компании в ответ на запрос от Bloomberg лишь заявили, что «лидировать в развитии искусственного интеллекта должны демократические государства, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека».

Тем временем Alphabet накануне отчиталась за четвертый квартал 2024 года. Выручка корпорации составила $96,5 млрд против прогноза аналитиков $96,7 млрд. Рост по сравнению с прошлым годом составил 12% — худший квартальный показатель роста выручки с 2023 года. Замедлился и темп роста выручки облачного подразделения Google, которое и занимается разработкой продуктов на базе ИИ. В третьем квартале прошлого года рост выручки составил 35%, а теперь — только 30,1%. Планы корпорации по тратам на 2025 год значительно превысили ожидания аналитиков ($75 млрд против $58 млрд). В результате котировки корпорации на внебиржевых торгах после публикации отчетности упали на 7%.

Подробнее об ограничении искусственного интеллекта — в материале «Нельзя доверять интеллекту».

Кирилл Сарханянц