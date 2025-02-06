«Результаты в реальности должны строго соответствовать заявке на грант»

Несколько лет назад получение коммерческими организациями грантов было не самым привычным способом финансирования. Сегодня в рамках стимулирования ускоренного развития ИТ-отрасли популярность такого способа привлечения средств выросла, особенно среди ИТ-компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как правило, гранты выделяются через фонды — государственные или частные. Например, активно объявляют конкурсы фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, РФРИТ (единого списка, где собраны все названия фондов, к сожалению, нет). Сейчас претенденты могут получить несколько миллионов рублей на реализацию своего проекта. Но для этого надо будет проявить большое упорство и во многом положиться на удачу.

Поймай грант, если сможешь

Первая и сразу же непростая задача — найти подходящий грант. Часто информация о них появляется не за два-три месяца, которые необходимы для подготовки, а за один или вовсе за несколько недель до окончания приема заявок. Есть серьезный риск не успеть.

Чтобы поймать грант, нужно не только регулярно посещать сайты грантодателей и подписаться на профильные ТГ-каналы, но и внимательно следить за новостями в СМИ о новых нацпроектах и программах, выделении бюджета на субсидии — вероятно, после таких сообщений будет объявлен и конкурс на гранты.

Растущие ИТ-компании даже формируют в своей структуре отделы фандрайзинга, сотрудники которых мониторят возможные меры поддержки в режиме 24/7.

Условия участия

Первичные требования допуска к конкурсам довольно просты: как правило, компания должна быть российским юридическим лицом, не являться государственной (муниципальной) организацией, не находиться в процессе банкротства/ликвидации, не иметь задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам.

Детальные же требования к участникам размещаются в конкурсной документации, которая обычно представляет собой объемный юридический документ. Как правило:

грант выделяется на реализацию конкретного проекта, а не на абстрактное «развитие бизнеса» (например, наша компания получила грант на разработку нового модуля своей цифровой системы);

грантовые средства не покрывают 100% затрат на проект, а составляют только часть общего бюджета, значит, соискателю нужны собственные источники софинансирования, причем конкурсная документация также может накладывать ограничения на привлечение определенных источников;

участвовать одновременно в нескольких конкурсах одного фонда нельзя, поэтому при наличии вариантов придется делать выбор.

Далее, ваш проект должен подходить под критерии отбора в рамках конкретного гранта. Зачастую таких критериев много и они изложены сложным юридическим языком. Не стоит пытаться сразу понять и расшифровать все критерии, лучше исходить из фактической сути проекта. Отталкиваясь от детального и логичного описания проекта, вы сможете понять, соответствует ли он каждому критерию. Для перевода сложной терминологии на «простой человеческий язык» можно также привлечь специалистов.

В конкурсах могут быть и другие ограничения: нередко допускаются только участники прошлых лет, ранее побеждавшие в отборах. Претенденты могут отсеиваться и на этапе оценки их выручки. Например, мы пролетели мимо двух конкурсов: в одном случае нашей выручки было недостаточно, в другом она оказалась выше, чем нужно.

Советуем вам обосновать пользу вашего проекта в рамках реализации нацпроектов, то есть оценить его в аспектах импортозамещения, цифровой трансформации или здравоохранения. Так, в одном из конкурсов наша компания сделала акцент на поддержку философии «бережливого производства» и борьбы с перепроизводством. Но грант получил проект по производству зубных протезов.

Итак, если вам удалось найти грант и убедиться, что вы можете на него претендовать, дело за малым — подать заявку на участие.

За грантом — всей командой

Составление документации для подачи заявки — сложная процедура, с которой справится только квалифицированный юрист. При этом у многих маленьких компаний и стартапов в штате таких специалистов нет. А неправильно составленную заявку просто не примут.

Сейчас многие посредники предлагают услуги по подготовке заявок и даже по содействию в прохождении заявок и сдаче отчетности. Важно: аккредитованных организаций подобного профиля нет, а организаторы не несут ответственности за деятельность таких организаций.

Если вы планируете привлекать дополнительные средства в рамках фандрайзинга, стоит задуматься о найме в штат профессионала. Ведь, забегая вперед, процесс реализации проектов с привлечением средств грантов не ограничивается только подачей заявки. Если грант получен, то в течение нескольких лет после его завершения нужно предоставлять информацию об использовании средств, плановых и фактических показателях реализации проекта. Лучше, чтобы этим занимался специалист, который участвовал в проекте с его начала. Однако юриста может оказаться недостаточно. Подготовьтесь привлечь всех ключевых сотрудников, сформировать команду проекта, подтвердить опыт и квалификацию ее участников.

Обычно заявка на участие в конкурсе содержит презентацию проекта и бизнес-план его реализации, который будет оценивать экспертная комиссия. Необходимо отразить не только цели и задачи, но и представить конкретные действия и шаги каждого этапа реализации, потоки движения денежных средств, обосновать инновационность.

Лучше, чем руководитель отдела разработки, никто не сможет сформулировать, как будет дорабатываться функционал и сколько времени на это уйдет. Только бухгалтер сделает необходимые расчеты и составит финансовую модель.

Удача любит смелых

Вы прошли большой путь: составили документы, подали заявку, но, к сожалению, это не значит, что вы получите грант. В последнее время очень выросла конкуренция: на конкурсы подают тысячи заявок. В большинстве случаев после завершения отбора из-за такого объема заявок подробной обратной связи организатор не дает — искать недостатки проекта придется самостоятельно.

Если же вам повезло и вы получили грант, то примите поздравления и приготовьтесь сдавать отчетность: отчитываться необходимо о целевом использовании средств и достижении заявленных целей проекта, на который средства выделяются. Делать это нужно как после завершения проекта, так и во время его реализации.

Самое главное тут: ваши результаты в реальности должны строго соответствовать тому, что было указано в заявке на грант. С вас не спросят больше, чем вы сами обозначили. Однако соответствие должно быть точным. Например, отчитываясь за расходы по определенным статьям, вам надо просто скопировать формулировку этих статей из заявки, их нельзя переформулировать. Если в бюджете на статью «Расходы на маркетинг» заложено 15% от суммы гранта, то ровно столько вы и можете потратить на маркетинг. Заработную плату из полученных средств можно выплачивать только тем сотрудникам, которые работали в компании на момент подачи заявки.

Кроме того, важно и соответствие отчетной документации стандартам оформления: учитывается все — вплоть до шрифтов и отступов. Обязательно надо изучить рекомендации на этот счет, размещенные на сайте фонда, ведь за неправильный шрифт вы поплатитесь только временем — придется переделать отчет, а вот за невыполнение проекта может последовать требование вернуть полученные ранее деньги в полном объеме. Если же выяснится, что реализация проекта идет не по плану, нарушены сроки каких-то запланированных мероприятий, то финансирование может быть прекращено.

Отчетность не менее важная часть работы в случае получения гранта, чем составление заявки. И конечно, еще раз напомним, что в идеале ее лучше доверить специалисту внутри компании.

Несмотря на все перечисленные трудности, мы не можем сказать, что не советуем вам попробовать свои силы и воспользоваться шансом на получение поддержки, ведь гранты действительно важны для развития и масштабирования бизнеса. Даже если заявку отклонили, вы получите бесценный опыт, который обязательно поможет вам в следующих конкурсах.

Не забывайте и о тех преимуществах, которые дает бизнесу участие в различных отраслевых и региональных ассоциациях: это могут быть общие площадки для поиска потенциальных заказчиков, сотрудников и инвесторов, льготное кредитование, возмещение понесенных расходов, в том числе на обучение ваших сотрудников или на уплату процентов по текущим кредитам.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Евгений Непейвода, генеральный директор российского разработчика NOVO BI