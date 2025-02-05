В России назвали ложью слова Киева об отсрочке ротации МАГАТЭ на ЗАЭС из-за РФ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал ложью высказывания киевских властей по поводу причин отсрочки ротации персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Утверждения украинской стороны об отсутствии гарантий безопасности со стороны России — это «ложь», уверяет дипломат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«МИД Украины утверждает, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС сегодня была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Это ложь»,— написал господин Ульянов в своем Telegram-канале. По словам дипломата, Минобороны России «предоставило все заверения». «Проблема в том, что Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики»,— пояснил он.

Ранее 5 февраля в МИД Украины заявили, что МАГАТЭ вынуждено было отложить миссию на Запорожской АЭС «из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России».

В конце января МАГАТЭ сообщало о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности из-за ситуации на Запорожской АЭС. Находящиеся на станции сотрудники агентства за последнюю неделю часто слышали взрывы за пределами площадки, заявил тогда гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что работа агентства «далека от завершения». 22 января господин Гросси анонсировал скорые визиты в Россию и на Украину.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе.

Подробнее о работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».

Анастасия Домбицкая