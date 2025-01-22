Глава МАГАТЭ анонсировал визит в Россию через несколько недель

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие несколько недель намерен посетить Россию и Украину. Глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что господин Гросси может приехать в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Markus Schreiber / AP Рафаэль Гросси

Фото: Markus Schreiber / AP

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены военной активностью в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Его слова приводит Reuters. Точную дату визита в Россию и на Украину он не назвал.

В декабре Рафаэль Гросси сообщал о планах провести очередной раунд переговоров с Россией и Украиной по ситуации на ЗАЭС в начале 2025 года. Тогда он отметил, что ситуация на ЗАЭС «остается весьма напряженной» и из-за продолжающихся поблизости боевых действий есть риск попадания в нее ракеты.

Последний раз Рафаэль Гросси обсуждал ситуацию на станции с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в сентябре. Тот предупреждал главу МАГАТЭ о готовящейся провокации со стороны ВСУ на ЗАЭС. С сентября 2022 года на станции находится мониторинговая группа МАГАТЭ для оценки состояния безопасности.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков, каждый из которых находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома».

О миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».

Лусине Баласян