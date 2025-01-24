МАГАТЭ обеспокоено ситуацией с безопасностью Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности из-за ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Расположенные на станции сотрудники агентства за последнюю неделю часто слышали взрывы за пределами площадки, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Повреждений самой станции не зафиксировано.

«Уже почти три года мы делаем все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС и в других местах на Украине. Авария не произошла, но ситуация не улучшается. Она по-прежнему шаткая. Я все еще серьезно обеспокоен ядерной безопасностью Украины, в том числе на запорожской площадке. Наша работа далека от завершения»,— сказал господин Гросси, которого цитирует пресс-служба агентства.

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам с марта 2022 года. С октября того же года станция перешла под управление АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Минобороны России говорило, что 5 января ВСУ пытались атаковать дронами Запорожскую АЭС. На следующий день МАГАТЭ сообщило о взрывах у ЗАЭС. 22 января Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие несколько недель намерен посетить Россию и Украину.

О ситуации на АЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».