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Коммерсантъ FM
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Астраханский губернатор объяснил загазованность областного центра запуском ГПЗ

Астрахань накрыло облаком из-за перезапуска Астраханского ГПЗ (АГПЗ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. По словам губернатора, утром в городе появился специфический запах газа из-за работ на заводе. Специалисты сейчас восстанавливают производство и проводят пусконаладку оборудования, что включает факельное горение. Жители заметили факелы в районе Аксарайска, часть из них была потушена после остановки завода.

Астраханский газоперерабатывающий завод

Астраханский газоперерабатывающий завод

Фото: Алексей Курбатов / РИА Новости

Астраханский газоперерабатывающий завод

Фото: Алексей Курбатов / РИА Новости

В пресс-службе губернатора Игоря Бабушкина уточнили «Ъ», что перезапуск ГПЗ потребовался из-за повреждений, возникших в результате атаки БПЛА. Речь идет об утечке природного газа, уточнили чиновники. Сообщения о том, что Астраханский ГПЗ остановлен после атаки беспилотников, появились 4 февраля. Об этом, в частности, сообщил господин Бабушкин, уточнивший, что держит «на контроле восстановительные работы на АГПЗ».

Сегодня, 5 февраля, губернатор отметил, что облако газа направляется в степь и не представляет угрозы на открытом пространстве. Он предупредил астраханцев, что подобные ситуации могут повториться до полного выхода завода на плановый режим работы. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Никита Маркелов, Саратов

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