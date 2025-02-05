Астраханский губернатор объяснил загазованность областного центра запуском ГПЗ

Астрахань накрыло облаком из-за перезапуска Астраханского ГПЗ (АГПЗ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. По словам губернатора, утром в городе появился специфический запах газа из-за работ на заводе. Специалисты сейчас восстанавливают производство и проводят пусконаладку оборудования, что включает факельное горение. Жители заметили факелы в районе Аксарайска, часть из них была потушена после остановки завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханский газоперерабатывающий завод

Фото: Алексей Курбатов / РИА Новости Астраханский газоперерабатывающий завод

Фото: Алексей Курбатов / РИА Новости

В пресс-службе губернатора Игоря Бабушкина уточнили «Ъ», что перезапуск ГПЗ потребовался из-за повреждений, возникших в результате атаки БПЛА. Речь идет об утечке природного газа, уточнили чиновники. Сообщения о том, что Астраханский ГПЗ остановлен после атаки беспилотников, появились 4 февраля. Об этом, в частности, сообщил господин Бабушкин, уточнивший, что держит «на контроле восстановительные работы на АГПЗ».

Сегодня, 5 февраля, губернатор отметил, что облако газа направляется в степь и не представляет угрозы на открытом пространстве. Он предупредил астраханцев, что подобные ситуации могут повториться до полного выхода завода на плановый режим работы. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Никита Маркелов, Саратов