Астраханский ГПЗ возобновит работу 5 февраля

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что Астраханский газоперерабатывающий завод возобновит работу завтра, 5 февраля. Работа предприятия была прервана в ночь на 3 февраля из-за удара БПЛА ВСУ.

На данный момент специалисты проводят мониторинг допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. «Автоматическая система контроля качества воздуха АГПЗ делает замеры и анализирует...— на текущий момент все соответствует установленным нормам»,— сообщил губернатор в Telegram-канале.

Как сообщал господин Бабушкин, предприятие, заблаговременно получив сигнал об атаке, остановило работу. Это позволило предотвратить выбросы и избежать повреждения объектов химической опасности. Игорь Бабушкин также назвал ложными сообщения об экологической катастрофе из-за повреждения АГПЗ.

На фоне угрозы удара беспилотников 3 февраля была также приостановлена работа астраханского аэропорта. В ночь на 3 февраля ПВО России уничтожила около 70 БПЛА, в том числе 7 дронов над Астраханской область, 5 — над Воронежской областью и 4 — над Белгородской.