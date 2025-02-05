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Коммерсантъ FM
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Палата представителей Филиппин объявила импичмент вице-президенту

Палата представителей парламента Филиппин 5 февраля приняла петицию с предложением объявить импичмент вице-президенту Саре Дутерте. Об этом в среду сообщила филиппинская газета Manila Times со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

«Источники в Палате представителей сообщили Manila Times, что 153 конгрессмена подписали предложение об (объявлении.— "Ъ") импичмента (Саре.— "Ъ") Дутерте»,— указывает филиппинское издание. Согласно источникам, решение будет официально оформлено на пленарном заседании в среду. После законопроект направят в верхнюю палату, где его рассмотрят 23 сенатора.

Агентство Associated Press (AP) приводит другие данные. По информации AP, по меньшей мере 215 законодателей подписали предложение об импичменте вице-президента. Об этом на пленарном заседании нижней палаты заявил глава Палаты представителей Реджинальд Веласко, пишет агентство.

В декабре 2024 года представители гражданского общества Филиппин подали в Палату представителей парламента несколько петиций. Они потребовали отстранить от должности вице-президента страны Сару Дутерте, обвиняя ее в злоупотреблении властью и растрате государственных средств. Philippine News Agency передавало, что филиппинские власти начали аудит бюджетных средств, которые были получены канцелярией вице-президента и Министерством образования в 2022 и 2023 годах, когда Сара Дутерте была на посту министра.

Расследование было начато после того, как филиппинский вице-президент пригрозила расправой президенту страны Фердинанду Маркосу-младшему. В конце ноября она выступила на публике с заявлением, что наняла для него киллера.

Анастасия Домбицкая

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