«Они пойдут дальше, чем мы»

Зумерам сложно общаться со старшими коллегами на работе. Согласно недавнему отчету LinkedIn, каждый пятый сотрудник поколения Z за последний год напрямую не коммуницировал с кем-то старше 50 лет в своей компании. Причина, как отмечает SinarDaily, в неуверенности, застенчивости, тревожности и в ощущении, что в глазах старших коллег зумеры ведут себя неуважительно. Заставляет молодых людей чувствовать себя не в своей тарелке и то, что это поколение привыкло к онлайн-общению, говорят психологи. И отмечают, что многим зумерам в принципе сложно поддерживать контакт с «живыми людьми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у российских руководителей, как выстроена культура общения с молодыми кадрами в их компаниях:

Директор «Академии ресторанного бизнеса» Анатолий Одинцов: «У нас существует система наставничества. Чтобы молодой сотрудник получил практический опыт, нужно, чтобы он сначала взаимодействовал с кем-то более опытным. Не могу сказать, что молодежь стала какой-то невовлеченной. Но зумеры могут встать и уйти с работы, мол, все, я устал и пошел домой. Они более эгоистичные, эти амбиции руководителя. В общем, они ненаказанное поколение, у них нет ответственности. Если ты что-то неправильное сделал, то что? Ничего. А тогда зачем напрягаться?» Руководитель косметологической клиники Brava Василина Миронова: «Наши зумеры должны работать активно и со старшим поколением. Но тут заметно, что идет общение сугубо по работе. Могут даже что-то на свой личный счет воспринимать, то есть как будто бы на них давят, хотя речь никак не касается межличностных отношений. Вот этот дискомфорт очень сильно ощущается. А с кем разница не особо большая, до 10 лет, они становятся лучшими друзьями. Причем они понимают, что человек старше, но у них идет тесное общение, им это нравится». Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов: «Молодежь яркая, креативная, с новыми идеями, с горящими глазами, с удовольствием перенимают опыт. Мне, честно говоря, не кажется, что есть некий конфликт, возрастной или какой-то иной. Юношеский максимализм никто не отменял, конечно, молодости свойственны полет мысли, яркие идеи, порой невыверенные. С одной стороны, говорят: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». С другой стороны, есть также поверье, что пока ты пятый раз будешь отмерять, другой на третьем разу уже отмерит и будет двигаться вперед. Один из моих научных руководителей замечательный говорил в свое время слова, что: "И пусть мы не такие уж плохие, идут за нами те, кто лучше нас". Они реально лучше, чем мы, я ответственно говорю. И они пойдут дальше, чем мы».

New York Post со ссылкой на данные InsuranceNewsNet отмечает, что сотрудники поколения Z уже стали страдать от кризиса среднего возраста из-за «финансового стресса». Так, каждый десятый зумер рассказал, что отказывался от предложений о работе из-за стоимости проезда в офис или покупки подходящей одежды, следует из опросов.

Кроме того, только один из трех молодых людей назвал себя «в целом здоровым». Большинство заявили, что за последние годы стали чувствовать себя более подавленными, выгоревшими и изолированными. Разрыв в медицинских показателях между поколением Z и бумерами самым здоровым работающим поколением сейчас наибольший за всю историю наблюдений, заключает издание.

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Екатерина Вихарева