Сегодня день рождения у основателя и президента компании Cognitive Technologies Ольги Усковой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ускова

Фото: пресс-служба Cognitive Pilot Ольга Ускова

Фото: пресс-служба Cognitive Pilot

Ее поздравляет директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент Международной ассоциации предприятий ГЭТ Денис Минкин:

— Уважаемая Ольга Анатолиевна! Благодаря Вашему упорству и амбициозным целям в России реализуются проекты мирового уровня по разработке и практическому использованию ИИ. Я горд за петербургский «Горэлектротранс», который первым в мире вывел на пассажирские маршруты серийные трамваи с элементами ИИ. Эстафету лидерства нашей страны в сфере ИИ Вы приняли у Ваших родителей и наставников, авторов шахматной программы КАИССА, ставшей первым чемпионом мира по компьютерным шахматам. Вы достойно продолжаете их Дело — создаете первые в стране фабрики по производству автопилотов, производите революционные решения, занимаете ведущие позиции в мировых рейтингах. Одновременно с этим Ваши книги и публикации в соцсетях задают моду на качественный научный контент! Рад работать с Вами, настоящим гражданином нашей страны и просто очаровательной женщиной!

Сегодня исполняется 66 лет президенту Российского зернового союза Аркадию Злочевскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Злочевский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аркадий Злочевский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский:

— Дорогой Аркадий Леонидович! Мы знакомы много-много лет с тех пор, когда я занимался концертно-рекламной деятельностью, а ты был музыкантом. И остаешься им по сей день, хотя нашел себя в такой невероятно сложной сфере, как экспорт зерна. Ты не только поверил в перспективы развития этого бизнеса в стране, ты — непосредственный участник превращения России в великую аграрную державу. Это получилось у тебя элегантно, что свойственно артистическим натурам. Очень корректно, но в то же время очень жестко, когда касалось защиты интересов нашей Родины и наших производителей, которые и создают величие нашей страны. Российский зерновой союз потому и успешен, что под твоим руководством очень тактично и бережно относится к нашим сельхозпроизводителям. Тебя отличает понимание, какой труд стоит за каждым выращенным колоском зерна и что для увеличения экспорта эта тяжелейшая работа, сопряженная с рисками и со страданиями, должна достойно оплачиваться. Кстати, это еще одна возможность для тебя как прекрасного фотографа! Твои альбомы, особенно посвященные животному миру, Африке, не перестают меня восхищать! Желаю тебе во всем держать высокую планку, трудиться, завоевывать, достигать, быть здоровым и сильным, оставаться таким же творческим человеком!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»