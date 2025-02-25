Сегодня исполняется 53 года совладельцу и управляющему партнеру корпорации «Технониколь» Сергею Колесникову

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Колесников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет член попечительского совета Российского научного фонда Дмитрий Конов:

— Уважаемый Сергей Анатольевич, примите искренние поздравления с днем рождения. Оглядываясь на долгое время совместной работы в смежных отраслях, хочу отдельно отметить Вашу целеустремленность в вопросах развития технологий и расширения применения современных синтетических материалов. Что в конечном счете не только про эффективность или масштаб бизнеса, а про повышение качества жизни людей, которые этими решениями пользуются. Желаю всегда сохранять драйв от качества целей, которые ставите перед собой, неотвратимости их достижения, и пусть ничто на пути к ним не сможет заставить Вас перейти на ход «по рубль двадцать».

Рубрику ведет группа «Прямая речь»