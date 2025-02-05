Власти Омска попросили горожан не выходить на лед из-за аномального тепла

Мэр Омска Сергей Шелест призвал жителей не выходить на лед городских водоемов. Причиной он назвал аномально теплый февраль — температура воздуха превышает средние показатели на 14-15 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Прошу вас отказаться от выхода на лед Иртыша и Оми, особенно на затонах и озерах, где вода теплее воды в реках»,— записал глава города в своем Telegram-канале. Муниципальному департаменту он поручил усилить профилактические мероприятия.

По данным ФГБУ «Об-Иртышское УГМС», в середине дня 5 февраля температура в Омске составляла минус один-два градуса.

Одновременно в соседней Новосибирской области главное управление МЧС предупредило о наступлении кратковременного похолодания. По его данным, ночью местами в регионе столбик термометра опустится до минус 27 градусов. Морозно и в регионах Енисейской Сибири. Так, власти Абакана перенесли старты «Лыжни Сибири» с 8 на 15 февраля.

Валерий Лавский