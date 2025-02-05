Участника ОПГ «Герат-Урал» отправили на 14 лет в колонию за убийства в 90-х

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил в колонию общего режима участника ОПГ «Герат-Урал» Андрея Рогожкина по обвинению в убийстве и соучастие в убийстве, сообщили в Свердловском областном суде. Долгое время он скрывался от следствия.

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Он обвинялся в соучастии в убийстве директора компании «Тагмет» Андрея Ермолаева и его телохранителя, а также в убийстве авторитета Юрия Смирнова (Букараня), и был признан виновным по п. «н» ст. 102, п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР — на момент совершения преступлений еще действовал советский уголовный кодекс. Суд назначил ему 13,5 лет лишения свободы, но с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору Рогожкина отправили в колонию на 14 лет, также в пользу супруги убитого телохранителя взыскан 1 млн руб. Приговор не вступил в силу.

Организованная преступная группа «Герат-Урал» занималась рэкетом в 1990-е годы на территории Нижнего Тагила, также ее участники убили нескольких предпринимателей. В ее состав входили ветераны войны в Афганистане.

Накануне облсуд признал законным арест уральского авторитета Андрея Овчинникова, известного по прозвищам Овчина или Банзай, который обвиняется в убийстве своего знакомого Алексея Суродеева, которого называли Колдун или Сенсей.

Ирина Пичурина