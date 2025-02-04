Облсуд признал законным арест уральского авторитета Андрея Овчинникова

Свердловский областной суд признал законным арест криминального авторитета Андрея Овчинникова, известного по прозвищам Овчина или Банзай, сообщили в пресс-службе суда. Он обвиняется в убийстве своего знакомого Алексея Суродеева, которого называли Колдун или Сенсей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Овчинников

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Андрей Овчинников

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

19 января Березовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Овчинникова под стражу до 7 марта. Защита обжаловала это решение, но облсуд оставил постановление в силе.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 5 января — в тот день Андрей Овчинников распивал алкогольные напитки с Алексеем Суродеевым. Между ними произошла ссора, в результате которой Банзай на фоне личной неприязни нанес несколько ножевых ранений в живот Сенсею и скрылся. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице.

Андрей Овчинников был одним из самых медийных бандитов Свердловска (с 1991 года — Екатеринбурга) начала 90-х, а Алексей Суродеев, по словам собеседников «Ъ-Урал», считался помощником одного из криминальных авторитетов Екатеринбурга начала 90-х годов Андрея Трофимова, однако давно он отошел от дел преступного сообщества и начал заниматься целительством с использованием экстрасенсорных способностей.

Ирина Пичурина