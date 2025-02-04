Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Облсуд признал законным арест уральского авторитета Андрея Овчинникова

Свердловский областной суд признал законным арест криминального авторитета Андрея Овчинникова, известного по прозвищам Овчина или Банзай, сообщили в пресс-службе суда. Он обвиняется в убийстве своего знакомого Алексея Суродеева, которого называли Колдун или Сенсей.

Андрей Овчинников

Андрей Овчинников

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Андрей Овчинников

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

19 января Березовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Овчинникова под стражу до 7 марта. Защита обжаловала это решение, но облсуд оставил постановление в силе.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 5 января — в тот день Андрей Овчинников распивал алкогольные напитки с Алексеем Суродеевым. Между ними произошла ссора, в результате которой Банзай на фоне личной неприязни нанес несколько ножевых ранений в живот Сенсею и скрылся. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице.

Андрей Овчинников был одним из самых медийных бандитов Свердловска (с 1991 года — Екатеринбурга) начала 90-х, а Алексей Суродеев, по словам собеседников «Ъ-Урал», считался помощником одного из криминальных авторитетов Екатеринбурга начала 90-х годов Андрея Трофимова, однако давно он отошел от дел преступного сообщества и начал заниматься целительством с использованием экстрасенсорных способностей.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...