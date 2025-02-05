В Лысьве может смениться глава

Глава Лысьвенского муниципального округа Никита Федосеев может досрочно покинуть должность. Об этом сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на собственные источники. Как утверждают собеседники издания, региональные власти видят на посту руководителя муниципалитета предпринимателя, гендиректора ООО «РУ7» Александра Пермякова. Ранее он занимал руководящие должности на Лысьвенском заводе эмалированной посуды и в управляющей компании «Лысьвенские заводы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Федосеев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Никита Федосеев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас Лысьвенский округ возглавляет экс-заместитель главы муниципалитета по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. Он был назначен и. о. руководителя в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса. Ранее «Звезда» писала, что краевые власти рассматривают возможность смены руководителя Лысьвы из-за недостаточного качества организации строительных работ на объектах в муниципалитете.