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ЗакС принял законопроект о штрафах за парковку автомобиля на маркировке во дворе

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли законопроект об административной ответственности за парковку автомобиля на эксплуатационной маркировке — разметке пешеходных зон, пожарных гидрантов и мусорных контейнеров. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 40 тыс. руб., для юридических — от 150 до 500 тыс. руб. Новую статью 32.2 предлагают добавить в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Согласно документу, припарковать транспортные средства на разметке законно могут только сотрудники аварийно-спасательных, коммунальных, экстренных оперативных и дорожно-эксплуатационных служб.

При этом в нынешнем петербургском законе уже есть статья, предусматривающая штрафы за неправильную парковку во дворе: например, за преграждение пешеходных дорожек или подъезда к мусорным бакам. Однако, по словам авторов инициативы, граждане не всегда понимают, что они перегородили, оставив автомобиль, и за что они несут ответственность.

Новая статья, по мнению депутатов, будет применяться в случае, если во дворе нанесена разметка. «Если есть разметка, то будет работать новая статья. Если нет, то, как и сейчас, статья 32.1. Значит, ГАТИ будет изучать и определять, нарушил ли водитель что-то или нет»,— отмечал ранее один из авторов проекта — депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев.

Подробнее о том, за что могут оштрафовать водителей в материале «Ъ-СПб» «Водителей научат ориентироваться во дворах».

Надежда Ярмула

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