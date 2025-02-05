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Коммерсантъ FM
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Минздрав предложил увеличить вдвое штраф для «целевиков» в медвузах

Минздрав предложил вдвое увеличить штраф для студентов, обучающихся в медицинских вузах и колледжах по целевому договору. Такие поправки есть в готовящемся законопроекте о введении обязательных отработок в госклиниках для выпускников медицинских вузов и колледжей. Документ есть в распоряжении «Ъ».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В рамках целевого набора региональные минздравы или медицинские учреждения заключают с отдельными абитуриентами договоры, предполагающие их трудоустройство после выпуска, а образование оплачивает государство. Если студент не выполняет обязательства, он должен возместить полную стоимость обучения. Если предложенные Минздравом поправки примут, стоимость обучения должна быть возмещена в двойном размере.

По подсчетам «Ъ», подготовка студента-медика обходится госбюджету в среднем в 203,1 тыс. руб. в год. Исходя из этих цифр штраф может составить около 2,5 млн руб.

Кроме того, согласно документу, продолжение обучения «целевиков» по программам ординатуры будет возможно только в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком.

В октябре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в больницы возвращаются работать только 34% «целевиков». Тогда он указывал на дефицит кадров в сфере медицины и заявлял о необходимости держать качество медобразования на «приоритетном контроле».

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Разнарядка по Гиппократу».

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