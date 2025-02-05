На Кубани увеличилась выявляемость рака на 2,5% в 2024 году

В Краснодарском крае в 2024 году выявили 28,7 тыс. случаев онкологических заболеваний, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За девять месяцев медики диагностировали злокачественные новообразования у 23 тыс. жителей края (+4% к 2023 году). В структуре онкологических заболеваний лидируют новообразования кожи, молочной и предстательной железы, легких.

У женщин чаще диагностируют опухоли молочной железы, кожи и органов репродуктивной системы. У мужчин преобладают заболевания органов мочеполовой системы, легких и кожи.

У детей наиболее распространены онкозаболевания лимфатической и кроветворной ткани, опухоли головного мозга и рак щитовидной железы.

Нурий Бзасежев