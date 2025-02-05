В пермском Hampton by Hilton откроется ресторан коми-пермяцкой кухни

В строящемся гостиничном комплексе с апартаментами Hampton by Hilton на ул. Окулова, 14, откроется ресторан коми-пермяцкой кухни «TОB» , что в переводе означает «ветер». Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на девелопера — группу UDS, заведение станет главным рестораном комплекса. «Продукты, подача, материалы и технология приготовления — все это уже придумали наши предки, которые жили на этих территориях Пермского края много веков назад. Обойти стороной такое богатство было бы непростительной ошибкой. В названии, позициях меню и дизайне будут зашифрованы исторические отсылки к коми-пермяцкой культуре»,— рассказывает бренд-шеф будущих ресторанов комплекса Егор Астраханцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Помимо коми-пермяцкого ресторана, в отеле появится гастробистро Tehnikum холдинга White Rabbit Family и заведение Uilliam's, которое запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти. Холл многофункционального комплекса на ул. Окулова, 14, выполнят в коми-пермяцком стиле.

Структура UDS Group Алексея Чулкина — ООО «Аквавита» — возводит на месте ДК «Телта» по ул. Окулова, 14, гостиничный комплекс с административными и торговыми объектами. Первый этап строительства комплекса (12,7 тыс. кв. м), включающий гостиницу, апартаменты, ресторан и наземный паркинг, предполагается завершить в 2025 году. Второй этап проекта — деловой центр (29,5 тыс. кв. м), включающий офисное и ритейл-пространство, конференц-залы, SPA-комплекс, подземный паркинг, сдадут в 2027 году. Проекту присвоен статус «приоритетный инвестпроект». Сейчас в первой очереди объекта завершают монтаж инженерных систем, формируют наполнение комплекса услугами и сервисами: ведут поиски будущих и потенциальных собственников.