«РИА Новости»: обвиняемая в убийстве Дугиной использовала поддельные документы

Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, получила поддельные документы на машину за несколько дней до преступления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Согласно им, курьеру выдали эти документы у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, после чего он передал их Вовк. Она якобы использовала их с 17 по 21 августа, когда ездила на Mini Cooper по России, а также для выезда из нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Вовк

Фото: ФСБ РФ Наталья Вовк

Фото: ФСБ РФ

Дарья Дугина — дочь российского философа Александра Дугина. Девушка погибла 20 августа 2022 года: в ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е», ч. 2, ст. 105 УК РФ). ФСБ утверждает, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отрицают свою причастность.

Подробности — в материале «Ъ» «Суд оценил информацию о Дарье Дугиной».