В 2024 году в России появилось 540 новых лекарств

На российском фармацевтическом рынке в 2024 году появилось 540 новых наименований лекарственных средств, сообщили «Ъ» в пресс-службе ЦРПТ — оператора государственной системы маркировки «Честный знак». Общий объем новых лекарств составил 52,1 млн упаковок.

Как объяснили в ЦРПТ, производители фармацевтической продукции могут выпускать препараты с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под различными торговыми марками.

Как рассказал руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков, по итогам прошлого года в оборот ввели 61 новое МНН. Их общий объем составил 3,6 млн упаковок. «Из них 36 были импортированы, 24 — произведены на территории России. Для одного МНН были характерны как поставки из-за рубежа, так и локальное производство»,— добавил он.

Новые МНН охватывают широкий спектр фармакологических групп. Наибольшую долю занимают половые гормоны и модуляторы функции половых органов (20% от всего объема новых МНН). Также значительную часть составляют витамины (17%), противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (10%), миорелаксанты (10%) и препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (8%).