Внешние объекты

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов Минтранса Казахстана обнародовал предварительный отчет о катастрофе Embraer 190–100 Azerbaijan Airlines, жертвами которой стали 38 человек. Участники технического расследования не стали делать выводы о ее причинах, однако в документе говорится, что воздушное судно получило повреждение многих систем еще в воздухе, что сделало его практически неуправляемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повреждения левой стороны хвостовой части самолета Embraer 190

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Повреждения левой стороны хвостовой части самолета Embraer 190

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Embraer разбился 25 декабря прошлого года в пяти километрах от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Воздушное судно выполняло регулярный пассажирский рейс J2–8243 по маршруту Баку—Грозный. После двух неудачных попыток произвести посадку в аэропорту столицы Чечни экипаж принял решение возвращаться в столицу Азербайджана. Однако основные системы управления самолетом потеряли работоспособность, после чего пилоты решили произвести аварийную посадку на запасном аэродроме в Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира.

В результате катастрофы погибли командир воздушного судна, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров: 6 — граждане Казахстана, 25 — Азербайджана, 7 — России. Еще 28 человек получили травмы различной степени тяжести.

Комиссия, в которую вошли в том числе производители самолета, установила, что полет проходил штатно, но в 5:13, когда судно находилось в наборе высоты, системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 не принимали сигналы со спутников, а дальномер DME не принимал сигналы с наземных станций. Отказов других систем не регистрировалось.

Буквально через доли секунды бортовой самописец зафиксировал «звуковой удар», сработала сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Тут же упали давление и уровень жидкости до нуля в гидросистеме №3. Потом отказала система триммирования самолета по тангажу. А пилот, судя по записи переговоров в кабине, прочитал название сигнализации: «Door…service door aft open» («Дверь… служебная дверь в кормовой части открыта»). Была зафиксирована разгерметизация кабины.

Диспетчер аэропорта столицы Чечни потребовал, чтобы «Азербайджан» поднимался: «Набирайте эшелон один пять ноль… Ускорьте набор». Дублируя команду, командир воздушного судна сказал: «Ускоряем».

В этот момент бортовой самописец зарегистрировал, что из гидросистемы №1 исчезла жидкость и давление упало до нуля. Через несколько секунд давление стало снижаться и в гидросистеме №2.

Последовали новые звуковые удары, и командир по внутренней связи связался с бортпроводниками: «Алло, что случилось?» «Взорвалось два кресла, я… не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю»,— последовал доклад из пассажирского салона.

Пилот, решив, что в самолет попали птицы, сообщил об этом диспетчеру Грозного, проинформировав заодно о взрывах кресел и отказе управления.

При этом он запросил погоду в Минводах, решив следовать туда. Но из-за потери управления вскоре запросил Махачкалу. Впрочем, вместо столицы Дагестана экипаж предпочел вернуться в родной аэропорт: «Далее следуем на Баку».

Диспетчер Ростова, в зоне ответственности которого он оказался, уточнил у экипажа: «Сообщите остаток топлива и в какие двигатели попала птица?» «Топлива на борту три восемьсот тридцать, двигатели работают, отказала система управления элеронами и рулем высоты»,— сообщил пилот. Оценив ситуацию и узнав прогноз погоды, он вместо Баку решил идти на Актау.

Диспетчеру казахского аэродрома пилот передал сигнал бедствия: «Mayday, mayday, mayday Азербайджан, восемь десять два сорок три, Актау вышка, рули управления отказали, а управляем секторами газа, запрашиваем аварийную посадку на полосу одиннадцать».

В 6:22 экипаж приступил к выпуску механизации.

Через две минуты несколько раз сработала сигнализация Terrain Pull, предупреждающая о сближении с поверхностью, а еще через семь минут лайнер врезался в землю. В момент катастрофы двигатели работали, закрылки и шасси были выпущены.

Осматривая обломки, эксперты обнаружили множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах самолета. «Внешние объекты» стали причиной потери гидравлической жидкости, вызвали повреждение электрической проводки управления приводом стабилизатора (триммера по тангажу) до столкновения с землей, говорится в отчете. Из «глухих повреждений» было извлечено большое количество посторонних объектов, которые отправили на экспертизу.

В предварительный отчет были включены переговоры диспетчеров с другими экипажами, и в них речь шла о том, что Грозный закрыт не только по причине непогоды, но и из-за плана «Ковер» (режим полного закрытия воздушного пространства).

При этом, как сообщили источники "Ъ", российская сторона до сих пор не получила упомянутые в отчете "посторонние металлические объекты" для проведения экспертиз и установления источника их происхождения.

В конце прошлого года, напомним, президент РФ Владимир Путин, позвонив азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, принес ему извинения за инцидент с самолетом. При этом в пресс-службе Кремля отмечали, что тот дважды пытался сесть в Грозном, когда на регион осуществлялась массовая атака украинских дронов и работала система ПВО.

Azerbaijan Airlines прекратила полеты во многие города России, особенно те, где часто вводят план «Ковер», отражая атаки дронов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы, расследование находится в начальной стадии.

Николай Сергеев