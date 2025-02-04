Володькин Антон Сергеевич

Родился 21 апреля 1978 года в Липецке. В 2001 году окончил МГУ, позже получил степень кандидата экономических наук.

До прихода в Wink работал директором по маркетингу в России и Казахстане в таких компаниях, как «Вымпелком» («билайн»), «Беталинк», аптечная сеть «36,6», «Азбука вкуса» (формат Daily). Пять лет занимал должность директора по маркетингу и электронной коммерции в «М.Видео».

В 2019 году занял первое место в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в номинации «Директора по маркетингу розничных сетей» по версии «Коммерсанта».