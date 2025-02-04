Wink — онлайн-кинотеатр, разработанный компанией «Ростелеком». Запуск проекта состоялся в 2018 году. Сервис предоставляет пользователям доступ к обширному каталогу зарубежных фильмов, сериалов, а также оригинальных проектов. Приложение доступно на Windows, macOS, iOS и Android.

В 2023 году «Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили об объединении видеосервисов more.tv и Wink под брендом последнего. Стороны учредили для этого совместное предприятие — ООО «Рестрим Медиа», доля «Ростелекома» в котором составляет 70%, НМГ — 30%. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2023 году составила 7,3 млрд руб. при чистой прибыли 6,5 млрд руб.