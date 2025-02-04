Девелопер пошел по рядам

В микрорайоне Парковом снесли мини-рынок на ул. Пожарского, который был там с 90-х годов. Владельцем участка стал девелопер «ИНГРУПП». Застройщик купил эту территорию у компании «Александр» Руслана Ибрагимова, сына пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова. «ИНГРУПП» планирует на участке девелоперский проект. По данным «Ъ-Прикамье», там планируется строить жилье. Эксперты считают территорию подходящей для жилой застройки, отмечая, что примеры этому уже есть. Прибыльность участка при использовании под многоквартирный дом значительно выше, чем под мини-рынок.



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В Перми в м/р Парковом снесли мини-рынок, располагавшийся на пересечении улиц Пожарского и Водопроводной: торговые павильоны демонтировали и начали вывозить. Мини-рынок существовал здесь с 90-х годов, а о начале работ по сносу павильонов стало известно осенью прошлого года.

В компании «ИНГРУПП» сообщили, что на участке мини-рынка планируют реализовать девелоперский проект. Во время его реализации компания сохранит на этой территории торговую функцию и преобразит пространство для удобства всех жителей микрорайона. По информации источников, знакомых с планами девелопера, на месте мини-рынка планируется возвести жилье.

По данным выписки из Росреестра, собственником этого участка «ИНГРУПП» стала в июне 2024 года, через ООО СЗ «ТРЭНТА». До этого территорией площадью 3,7 тыс. кв. м владело пермское ООО «Александр». Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование участка — для размещения объектов торговли, магазинов, торговых комплексов. На публичном портале Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности указано, что территория мини-рынка входит в зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, в подзоне с высотой зданий не более восьми этажей и коэффициентом плотности застройки 1,6.

В kartoteka.ru указано, что предыдущий собственник территории — ООО «Александр» было создано в 1997 году (аренда и управление нежилой недвижимостью). Возглавляет ООО Андрей Шесюк, а единственным учредителем с 14 августа 2024 года является Руслан Ибрагимов, сын бизнесмена Ривхата Ибрагимова, который ведет проект строительства мечети в Верхней Курье.

Пермские девелоперы уже не раз использовали для жилищного строительства территории мини-рынков. Из последних примеров — возведение ЖК «Три девятых» компанией ПЗСП на месте «китайского» рынка по ул. Кронштадтской, 39. ООО СЗ «Семченко, 10», подконтрольное субподрядчику краевых властей «Строй­универсал-Парма», готовится к освоению мини-рынка по ул. Семченко, 10 в Балатово. Жилье по ул. Лодыгина, 42, где сейчас действует мини-рынок, планирует и ижевский девелопер «Зардон групп».

Опрошенные эксперты считают территорию мини-рынка на ул. Пожарского подходящей для жилой застройки. Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев обращает внимание, что участок расположен в центре Паркового, недалеко от всех точек притяжения. Площадку окружают 9- и 16-этажные дома, поэтому девелопер может рассматривать вариант повышения высотности. К тому же, небольшая высота дома увеличивает пятно застройки и уменьшает площадь под благоустройство, замечает руководитель департамента маркетинга ПМД. «Большинство мини-рынков в Перми работают еще с 90-х годов и располагаются в местах высокого пешеходного трафика. Такие территории логично рассматривать для развития комплексной застройки со смешением жилой и коммерческой функций, они привлекательны для девелопмента»,— говорит Артем Савельев.

«Микрорайон Парковый всегда пользовался устойчивым спросом у покупателей жилья, а с возведением ул. Строителей транспортная доступность локации выросла»,— подчеркивает гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев. Наиболее перспективным в этой локации эксперт видит возведение жилого комплекса класса «комфорт» или «комфорт-плюс». Гендиректор АН «Респект» обращает внимание, что в Перми немало примеров, когда рынки застраиваются жильем, среди них как небольшие торговые пространства, так и крупные, например оптовый рынок Гача. «Собственник участка, переведя свою землю в другое назначение, может использовать ее под жилую застройку. Это вопрос юридического характера. Доходность или прибыльность участка при использовании под много­квартирный дом значительно выше, чем под мини-рынок»,— говорит господин Ананьев.

Евгения Ахмедова