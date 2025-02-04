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Более 30 деревень в Ленобласти остаются без электричества после снегопада

Без света в Ленобласти остаются 34 деревни, сообщает пресс-служба администрации Тихвинского городского поселения 4 февраля. Специалисты не могут восстановить электричество из-за постоянных обрывов. Сейчас под Тихвином работают специалисты ПАО «Россети Ленэнерго», МБУ «Зеленый город» и ДРСУ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обрывы в регионе случились после сильного снегопада, который обесточил полсотни населенных пунктов. Больше других пострадали Цвылевское, Борское и Мелегежское сельские поселения. В ряде городов Ленобласти из-за непогоды возникли проблемы с мобильной связью, в деревнях Бор, Свирь и Горка нарушилось водоснабжение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последствия первого февральского снегопада в населенных пунктах 47-го региона ликвидируют 3 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Андрей Маркелов

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