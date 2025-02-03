Три тысячи человек убирают последствия первого февральского снегопада в Ленобласти

Последствия первого февральского снегопада в населенных пунктах Ленобласти ликвидируют 3 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

По словам синоптиков, снег не прекратится в течение всего дня. К выходу уже заготовлены резервы спецтехники. Областные дорожники на текущий момент уже убрали свыше 4 тыс. км региональных дорог и обочин. На линии — 240 снегоуборочных машин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в середине недели в регион придут серьезные морозы. Ночью столбики термометров покажут до -10 градусов в Петербурге и до -15 в Ленобласти.

Андрей Маркелов