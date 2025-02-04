Бывший старший инженер «Алабуги» получил 8,5 лет тюрьмы за взяточничество

За получение взяток бывший старший инженер управления капитального строительства АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“» получил тюремный срок 8,5 лет. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По материалам дела прокуратуры Тукаевского района 3 мая 2024 г. осужденный получил денежные средства от представителя фирмы «Строй Мир Реконструкции» в размере 2,5 млн руб. путем вымогательства.

Таким же образом за покровительство фирмы он заставил отремонтировать свой автомобиль компанию «БигТау строй-инвест».

После отбывания срока в колонии строгого режима осужденному также запрещено заниматься определенной деятельностью в сфере строительного контроля на 4 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане экс-начальника отдела миграции ОМВД по Пестречинскому району будут судить за взятки и мошенничество.

Дарья Сайфиева