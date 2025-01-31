Бывшего полицейского из Татарстана будут судить за взятки и мошенничество

Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-начальника отдела миграции ОМВД по Пестречинскому району Татарстана. Он обвиняется в получении взяток, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в 2021–2022 годах обвиняемый получал деньги от местного жителя за фиктивную регистрацию иностранцев в своих помещениях. На учет были поставлены 77 человек, которые там фактически не проживали. Всего он получил около 65 тыс. руб.

Кроме того, полицейский под угрозой штрафа за нарушение миграционного законодательства вымогал 10 тыс. руб. у мужчины. Как выяснилось, потерпевший не мог быть привлечен к ответственности из-за действовавших в то время ограничений, связанных с пандемией.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что пятеро иностранцев предстанут перед судом за вымогательство денег и избиение мужчины. Их задержали в Пестречинском районе.

Анар Зейналов